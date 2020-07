MEB'in sistemiyle Anadolu imam hatip liseleri yeni zirveleri zorluyor (4) - ANKARA

AA

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça 2016'dan itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile sürdürülmesi yönünde hedeflenen çeşitlilik ile devam eden süreci "21. yüzyıl becerileri bağlamında yeni dönem" olarak tanımladıklarını söyledi.Bakanlık olarak bu kapsamda Anadolu imam hatip liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre farklı program türlerini içeren özel proje ve program uygulayan okullar belirlediklerini bildiren Yılmaz, bu programlara velilerin ve öğrencilerin oldukça rağbet gösterdiğini belirtti.Yılmaz, "İmam hatip liselerimizde, temel İslam bilimleri ile birlikte fen ve sosyal bilimler, uluslararası, yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program uyguluyoruz." dedi.Anadolu imam hatip liselerinin yıllardır ülkenin köklü kurumları olarak eğitim sisteminde yer aldığını anlatan Yılmaz, bu okulların akademik müfredatının ve haftalık ders saatlerinin Anadolu liseleri ile aynı olduğunu bunun yanında temel İslam bilimleri derslerinin İHL meslek dersleri olarak verildiğini ve mezunlarının üniversitelerin bütün bölümlerine yerleştiğini dile getirdi.- Kitabın ayetleri ile kainatın ayetleri aynı ortamdaİmam hatip modelinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu'nda da İslam dünyasına örnek bir model olduğunu önemle vurguladığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:"Öğrenciler fıkıh dersinden çıkıp fizik dersine, kimya dersinden çıkıp Kur'an dersine, hadis dersinden çıkıp matematik dersine giriyor. Çünkü bu modelin içinde kitabın ayetleri ile kainatın ayetleri aynı ortamda modern bir eğitim sistemiyle veriliyor. Böylece çocuklarımız, Kur'an'ın insanlığa evrensel mesajlarını çağdaş bilgiler ışığında yorumlama becerisine sahip oluyorlar.”- Fen ve sosyal bilimler programı uygulayan imam hatiplerYılmaz, ikinci olarak da fen bilimleri ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi:"Bu programda okuyan öğrencilerimiz, fen lisesi ve sosyal bilimler liseleriyle aynı öğretim programını ve ders saatlerini alma imkanına sahip olmakla birlikte belirli oranda temel İslam bilimlerine ait dersleri de eş zamanlı alabiliyor. Öğrencilerimiz, bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan bilim insanları ve düşünürlerin hayatları, eserleri ve etkilerini içeren özgün çalışmalarla birlikte matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, dijital teknoloji ve robotik kodlama gibi alanlarda düzenlenen atölye çalışmaları ile inovasyon becerilerini geliştiriyor.Öğrencilerimiz, temel İslam bilimleri, fen ve sosyal bilimler alanında da eğitim alırken bir taraftan da üniversitede gideceği alana hazırlanıyor. 500'den fazla okulumuzda, bu içerikte eğitimler veriliyor. Bu okullarımız başta olmak üzere Anadolu imam hatip liselerinden 2020 yılı YKS sonuçlarında çok iyi dereceler bekliyoruz. 2020 yılı üniversitelere giriş sınavlarında yükselişin başlangıcı olacak inşallah."- 9 farklı dilde yabancı dil öğrenme imkanıYılmaz, Anadolu imam hatip liselerindeki üçüncü program türünün yabancı dil programı (hazırlık sınıfı) uygulayan liseler okullar olduğuna işaret etti.Bu liselerde Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince'den birinin en iyi şekilde öğretildiğine dikkati çeken Yılmaz, bu yıl ise Fransızca, Farsça ve Japonca dillerinde de eğitim veren programların açılacağının bilgisini verdi.Yılmaz, uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine verilen Türkçe eğitimleriyle Anadolu imam hatip liselerinde 10 farklı dilde eğitim imkanı bulunduğunu söyledi.Bu öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı'nda (YDS) çok başarılı olduğunu ve sınavlarda derece beklediğini ifade eden Yılmaz, bu öğrencilerin üniversitelerde dil ya da istediği başka alanları tercih ettiğini vurguladı.- Sanat programı için 14 farklı okul tercihi yapılabiliyorYılmaz, dördüncü bir program türü olarak sanat programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin vazgeçilmezi olan musiki ile hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda kendini geliştirme imkanı bulduğuna dikkati çekti.Öğrencilerin ney, kanun, ud, tambur, bendir, keman ve bağlama gibi enstrümanları tanıma ve kullanma becerisi kazandığını, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve cami musikisi formlarının icrası, ses terbiyesi ve musiki eğitimi alarak geleneksel güfte ve besteleri seslendirdiğinin altını çizen Yılmaz, bunun yanında, tasavvuf musikisi başta olmak üzere Türk halk müziği ve sanat müziği formlarında eğitim almak isteyenlerin de 14 okul için tercih yapabildiğinin bilgisini verdi."Bu okullarımızda hüsnühat, ebru, kat'ı, tezhip ve musikide geleceğe hazırlanan çok yetenekli sanatçı gençlerimizi görüyoruz." diyen Yılmaz, sanat programı uygulayan okulların ilk mezunlarını bu yıl verdiğini, öğrencilerin bir bölümünün güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarları, diğerlerinin ise diğer meslek alanlarını ya da ilahiyat alanını seçip bu sanat dallarına hobi olarak devam ettiğini aktardı.- Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde 88 ülkeden 1424 öğrenci eğitim alıyorAnadolu imam hatip liselerinde önemli gördükleri beşinci programın ise uluslararası Anadolu imam hatip liseleri olduğunu ifade eden Yılmaz, bu liselerin Milli Eğitim Bakanlığı adına Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde iş birliğinde yürütülen özgün ve örnek bir proje olduğunu söyledi.Bu liselerde 88 ülkeden 1424 öğrencinin eğitim aldığını kaydeden Yılmaz, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin, bir arada eğitim aldığı bu okullardaki eğitim ile İslam coğrafyasını tanıma imkanına kavuşarak iletişim kurabildiklerini vurguladı.Yılmaz, bu liselerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Belki 5-10 yıl sonra bu gençlerimiz her biri kendi ülkesinde farklı alanlarda ülkelerine hizmet ederken bir bakıma da Türkiye'nin de kültür elçileri olacak. Çünkü uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, Türkiye ile Müslüman ülkeler arasında başta eğitim ve kültür olmak üzere geleceğin iş birliği alanlarında sağlam temellerin atıldığı devlet vizyonunun oluşturduğu bir eğitim modelidir. Müslüman ülkeler ve Müslüman toplumların din eğitimi, din hizmetleri ve ihtiyaç duyulan farklı meslek alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu okullarda 7 kıtadan gelen öğrenciler en kısa zamanda ve en etkili şekilde Türkçeyi öğrenmekte ve zengin sosyokültürel ortamlarda uluslararası düzeyde kazanımlar edinerek eğitim almaktadır.Öte yandan bu proje, farklı kültür, dil, ırk ve renklerin bir arada uzlaşı içerisinde İslam kardeşliğini tattığı medeniyet projesidir. Bu okulları tercih eden Türk öğrenciler gönül coğrafyamızı ve farklı kültürleri tanıyarak uluslararası vizyona sahip olarak yetişmektedir. Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatlarıyla bu okulların programlarının evrensel içeriğinin zenginleştirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."- Spor programı uygulayan imam hatip liseleriYılmaz, Anadolu imam hatip liselerinde altıncı program türünün ise spor programı uygulayan imam hatip liseleri olduğunu ve çok az sayıdaki bu okullarda ise bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen genç sporcu gençleri de yetiştirdiklerini anlattı.Türkiye genelinde 7 okulda bu program türünde okul açtıklarını bildiren Yılmaz, bu okullara velilerden ve öğrencilerden yoğun talep aldıklarını, sportif beceri ve yetenekleri keşfedilen öğrencilerin bu program sayesinde aldıkları spor eğitimi ve okulun sunduğu spor tesisleri ile kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını, ilave olarak da belirli oranda temel İslam bilimleri alanında eğitim aldıklarına işaret etti.- Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü Anadolu imam hatip liseleriNazif Yılmaz, imam hatip liselerinde yedinci program türünün ise hafız öğrencilerin eğitim gördüğü imam hatip liseleri olduğunu belirterek bu okullarda hafızların lise öğrenimiyle birlikte hafızlığını tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkanı bulduğunu, takviye programlar ile Kur'an'ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına dair Arapça başta olmak üzere insan ve toplum bilimleri ile temel İslam bilimleri alanında eğitim aldıklarını, öğrencilerin bilimsel ve sosyal-kültürel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapıldığını anlattı.Bu okullardaki öğrencilerin hafızlık eğitimi alırken kazandıkları öğrenme disiplininin zihni kapasiteyi de artırdığına değinen Yılmaz, bu öğrencilerin bu becerileriyle ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel yarışmada iyi derecelere imza attığını vurguladı.Nazif Yılmaz, sekizinci olarak da yabancı dil hazırlık ve fen programı uygulayan teknoloji Anadolu imam hatip liselerinde ise bilim, teknoloji ve akademik alana ilgi duyan, kabiliyetli, araştırmacı ve girişimci öğrencilerin kariyer hedeflerine daha donanımlı hazırlanmalarına imkan verildiğine dikkati çekti.- "924 ilçedeki okulların her biri eylem planı hazırlıyor"Yılmaz, imam hatip okullarında çok programlı eğitimle Kalite Takip Sistemi (KTS) de kurulduğunu ve okulların tüm yönleriyle değerlendirmeye alındığını bildirdi.Türkiye'deki 924 ilçedeki okulların her birinin belirlenen alanlardaki eylem planlarını hazırladıklarına işaret eden Yılmaz, "Bu planlar doğrultusunda, kalite takip sistemi ile Türkiye'deki tüm imam hatip okullarının, il ve ilçe karneleri mevcuttur. Bütün okullarımızda 'düşün, planla, uygula, neticelendir, izle ve değerlendir' prensibinden hareketle 4 yılda 462 bin eylem gerçekleştirilerek Bakan Selçuk'un önemle üzerinde durduğu okullar arasındaki nitelik farklılığını en aza indirmede büyük mesafe aldık." dedi.- "Öğrencilerimiz zirvelerde"İmam hatip okullarındaki çok programlı yetkinlik ve beceri odaklı eğitim ile öğrencilerin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar gibi pek çok özgün çalışmaya ve başarılara imza attıklarını vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda öğrencilerin YKS, LGS, ABİDE, PISA başarılarının arttığını, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere bilim, teknoloji, yabancı dil alanlarında ulusal-uluslararası başarılarla proje-patent çalışmalarının yapıldığı bilgisini verdi.Yılmaz, "Bu yıl açıklanan verilerle, imam hatip okullarımızın pek çok bilimsel ve kültürel yarışma ve sınavlarda zirvelerde olduğunu görüyoruz." dedi.Gerek uluslararası imam hatip liselerinde gerekse Türkiye'deki imam hatip okullarında başlatılan eğitim müfredatını yerinde görmek için yurt dışından heyetlerin geldiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:"(Bu okullarda, Temel İslam bilimlerine ait bilgiler ve muasır medeniyetin gereği olan bilgiler bir arada verilir) dediğimizde hayran kalıyorlar. Çünkü bazı İslam ülkelerinde bu dersler birbirinden ayrılmış, din eğitimi camilerde, akademik eğitim ise okullarda veriliyor. Türkiye'deki imam hatip okulları, temel İslam bilimleri ile akademik bilgileri birleştirmiş müfredatıyla İslam dünyasına örnek kurumlar olmuştur. Öte yandan imam hatip okullarındaki program çeşitliliğiyle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hazırlamak için öğrencilerimiz, fen, sosyal, yabancı dil, sanat, spor, kültür, din eğitimi ve ilahiyat alanında bir üst öğrenime daha nitelikli bir şekilde hazırlıyoruz. 2020 yılı, Anadolu imam hatip liseleri için üniversitelere giriş sınavında da yükselişin başlangıç tarihi olacak. İmam hatip okulları Türkiye'de devletin himayesinde halkın talepleri doğrultusunda açılan, Kur'an ve sünneti merkeze alan sağlıklı ve sahih din eğitimi açısından çok önemli kurumlardır."Nazif Yılmaz, tercih yapacak öğrencilere yönelik şu mesajı verdi:"Lise tercihi yapacak öğrencilerimiz, çok iyi araştırma yapsınlar. Özellikle imam hatip okullarındaki program çeşitliliğini öğrensinler ve kabiliyetlerine göre hangi programlara gideceklerine karar versinler. Özellikle bu öğrencilerimize, Genel Müdürlüğümüzün http://dinogretimi.meb.gov.tr/ portalını ve orada imam hatip okulları tanıtım bölümünü incelemelerini öneriyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecinde sorularını yanıtlayabilmek için her il için belirlenmiş telefon numaralarımızı sitemizde yayımlayacağız. Ayrıca tanıtım filmlerimiz olacak. YouTube kanalımızın takip edilmesini öneriyorum."