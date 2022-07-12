MEB'in 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okullardaki rehberlik birimleri, halk eğitimi merkezleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılan öğretmen eğitimleri gibi pek çok farklı alanda, "her türlü şiddete sıfır tolerans" yaklaşımını destekleyecek çalışmalar yürütülüyor.
Şiddet döngüsünün kırılması amacıyla davranış problemleri, akran zorbalığı, çatışma çözme stratejileri gibi konularda e-Rehberlik Modülü'nden alınan veriler doğrultusunda öncelik verilen 718 bin 471 öğrenci, 339 bin 891 öğretmen ve 357 bin 473 veliye, 1 Mayıs-24 Haziran arasında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarca farkındalık artırmaya yönelik eğitimler verildi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde, bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve siber şiddeti önleme konularındaki eğitimlerle mayıs ve haziran ayının ilk yarısında 129 bin 34 lise öğrencisine ulaşıldı.
Açıklamaya göre, e-Rehberlik Modülü'nden alınan veriler doğrultusunda, 206 bin 250 lise öğrencisine ise şiddet ve şiddetle ilişkili konularda eğitim sağlandı.
1 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında kadınların sosyal ve ekonomik olarak daha güçlü olmalarını desteklemek amacıyla yapılan çeşitli halk eğitimi kurslarından yararlanan kadın kursiyer sayısı 1 milyon 177 bin 992 oldu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı'nı kamuoyuna tanıttıktan sonra hızla adımlarını planladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "e-Rehberlik Modülü verileri uyarınca, öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarının öncelik durumları belirleniyor. Bu öncelik sıralamasına göre, rehberlik birimlerimizce eğitimler planlanıyor. Mayıs ve haziran döneminde 3 milyon kişiye daha ulaştık. 19 milyon öğrencimiz, 1 milyon 200 bin öğretmenimiz ve velilerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin örneklemini değil, evrenini oluşturuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele için her türlü şiddete sıfır tolerans parolasıyla Bakanlığımızın tüm enstrümanlarını çok aktif kullanarak ilerliyoruz. Bu yolla ulaşamayacağımız hiçbir nokta yok."
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