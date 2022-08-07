İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;

"İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.

Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.