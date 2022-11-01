AÖL sınav tarihleri sorgulamaları hız kazanırken "Açık Lise sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak?" soruları da gündeme geldi. Sınava katılacak adaylar 1. dönem Açık Lise sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte 2022 - 2023 MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri...