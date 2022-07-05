AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından gözler 3. dönem sınavlarına çevrilirken sınavların ne zaman hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Tüm bu sorular MEB tarafından yayınlanan sınav takviminin açıklanmasının ardından netleşecek. Sınavların online mı yüz yüze mi olacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki MEB ile 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl olacak? İşte detaylar...