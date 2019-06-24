İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğretmenler tarafından sıkça araştılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen il dışı atama başvuruları 14 Haziran'da başlayıp 20 Haziran'da sona erdi. Şimdi gözler tayin sonuçlarının açıklanmasında. Peki, konuyla ilgili MEB'ten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2019

MEB yayınladığı takvime göre isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı değiştirme işlemleri MEB takvimine göre 24 Haziran'da sonuçlanacak.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2019

İl dışı atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 24 Haziran 2019'da açıklanacak.

Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 11. maddesi kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 25 Haziran 2019'da açıklanacak