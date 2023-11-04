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        MEB gastronomi lisesi açıyor

        Millî Eğitim Bakanlığı, Türk yemek kültürünü ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için "annelerimizin reçeteleri" geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini dünyaya taşıyacak gastronomi lisesi açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:52
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        MEB gastronomi lisesi açıyor
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        Millî Eğitim Bakanlığı, Türk yemek kültürünü ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için “annelerimizin reçeteleri” geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini dünyaya taşıyacak gastronomi lisesi açıyor.

        Millî Eğitim Bakanlığınca, Türk mutfağını en iyi şekilde sunarak uluslararası alanda çok daha ileriye taşınması amacıyla gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesi açılıyor.

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gastronomi alanında eğitim verilecek lisesinin açılması için aralarında Danilo Zanna, Cüneyt Asan, Ramazan Bingöl, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz gibi gastronomi alanında şef, akademisyen, restoran kurucuları ve STK temsilcilerinin bulunduğu isimlerle istişare toplantısında bir araya geldi.

        Gastronomi lisesi buluşmasına Ömür Akkor, Zeki Saygı, Ramazan Bingöl, Cüneyt Asan, Nuri Develi, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy, Danilo Zanna, Selim Yeşilpınar ve Umut Karakuş katıldı.

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        İSTANBUL'DA AÇILMASI PLANLANIYOR

        Gastronomi alanında daha önce sadece mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde bulunan yiyecek içecek hizmetleri alanı ile gastronomi uygulama atölyelerinde eğitimler verilerken Türk mutfağını hem Türkiye'de hem dünyada en iyi şekilde tanıtacak eğitimlerin verileceği gastronomi lisesinin İstanbul’da açılması planlanıyor.

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesini açacaklarını kaydetti.

        Bakan Yusuf Tekin, gastronomi lisesiyle âdeta şifa kaynağı olan “annelerimizin reçeteleri” niteliğini taşıyan ve Türk yemek kültürüne özgü yemekleri dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

        "GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNUYORUZ"

        Gastronomi lisesinin açılmasıyla bu alanda önemli bir eksikliği daha gidereceklerini ifade eden Tekin, bu yaz tatilinde örgün öğretimdeki öğrenciler için görgü ve nezaket kuralları dersini seçmeli olarak koyduklarını belirterek “Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz” dedi.

        Mesleki eğitim alanında daha önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde gerekli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Tekin, bu kapsamda proje okullarını ve spor liseleri gibi tematik liseler hayata geçirdiklerini söyledi.

        Toplantıya katılan şefler, sektör tedarikçileri, akademisyen, restoran kurucuları, girişimciler, STK temsilcileri de tek tek söz alarak bu ilk adımı birlikte atmaktan duydukları memnuniyeti ifade edip bu alandaki tecrübelerini paylaşarak çeşitli önerilerde bulundular.

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