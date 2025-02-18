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        Haberler Gündem Eğitim MEB, engelli öğretmen ataması takvimini açıkladı

        MEB, engelli öğretmen ataması takvimini açıkladı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:03 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:03
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        Engelli öğretmen ataması takvimi açıklandı
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        MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

        Bu kapsamda, 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.

        İKİ AŞAMALI BAŞVURU

        "Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak.

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        Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.

        Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

        Başvuru ve atama duyurularına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresinden ulaşılabiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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