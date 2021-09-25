MEB e-sınav salonu sayısını 500'e çıkarıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, e-sınav merkezi sayısını artırıyor. 2020 yılında 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-sınav merkezi, 194 sınav salonu vardı. Bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısı ise 4 bin 290 idi.
2021 yılında 150 yeni salon daha yapılarak e-sınav salon sayısı 344’e yükseltildi. Merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesi de 6 bin 880’e çıkarıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı, yeni bir planlama daha yaparak 2021’in yılı sonuna kadar 156 yeni e-sınav salonu oluşturup 81 ildeki e-sınav salonu sayısını 500’e çıkarma kararı aldı.
500 e-sınav salonundan aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek. Böylece Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-sınav merkez ağına sahip olacak.
Bakanlığın e-sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına, pek çok sayıda sınav yapıldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu merkezlerde diğer kurumlara da sınav hizmeti verilebildiğini hatırlattı. Özer şunları kaydetti: “Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamalarımızı da bu merkezlerde yapıyoruz. Dolayısıyla e-sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık.”
2022 YILINDA AÇIK ORTAOKUL VE AÇIK LİSE SINAVLARI DA e-SINAV MERKEZLERİNDE YAPILACAK
e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını aktaran Bakan Özer, “Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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