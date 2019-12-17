15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, Sömestr tatil tarihi...

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

YARIYIL TATİLİ İÇİN VELİLERE TAVSİYELER

1. Tatilde çocuklarınızla zaman geçirin!

Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin.Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.

2. Çocuklarınıza tatil boyunca ders çalışması için baskı yapmayın!

Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.

3. Çocuklarınızla birlikte oyunlar oynayın!

Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.