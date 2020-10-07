Milyonlarca öğrenci online sistem üzerinden eğitime başladı. Yüz yüze okullar ne zaman açılacak? sorusu ise Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Bakan Selçuk Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda tarih verdi. Peki Okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim detayları

YÜZ YÜZE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

"YENİ AŞAMADA İSTEYEN VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERECEK"

“Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.” demiştik. Yeni aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacaktır. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak, ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim: velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor, çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir.

Yüz yüze eğitimde okullarımızda hijyen ve sosyal mesafe standartlarımız ile Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri aldık. Denetmenlerimiz okullarımızı denetliyor ve düzenli olarak denetlemeye devam edecekler. Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin Covid-19 eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul 1 sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim.

Biraz önce ifade ettiğim gibi köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılıyor. Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşıma eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzısıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Halihazırda başlatmış olduğumuz köy okullarında iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına da hız verdiğimizi de belirtmek isterim" dedi.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecimiz ise yüz yüze eğitim ile eş zamanlı olarak devam ediyor. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dijital eğitim platformumuz EBA ise gerek ders anlatımlarının yer aldığı video kütüphanesi, gerek akademik destek bölümü gerekse de canlı sınıf uygulamalarıyla öğrencilerimizin hizmetinde.

12 BİN 84 EBA DESTEK NOKTASI OLUŞTURULDU

Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 84 EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın noktaya ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden anında ulaşabiliyor.

500 BİN ÖĞRENCİYE TABLET BİLGİSAYAR

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimleri karşılanacak. Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek. Yapılan ayni bilgisayar ve tablet bağışları da peyderpey öğrencilerimize ulaştırılacaktır.

Şu an okullarda görev başında olan, yüz yüze eğitime başlayan, okullardaki Covid-19 ekiplerinde görev alan öğretmenlerimiz salgın sürecinde eğitimi en güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürüyorlar. EBA Destek Noktalarında, mobil EBA araçlarında, EBA TV ders çekimlerinde görev alan, her gün öğrencileriyle canlı ders yapan öğretmenlerimiz uzaktan eğitimi omuzluyorlar.

Meslek lisesi, Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimiz maske ve dezenfektan üretimleriyle bu süreçte ülkemiz için okullarımız için seferber oldular. Anadolu’nun bir köyünde bir öğretmenimiz video hazırlıyor, içerik üretiyor, EBA’ya yüklüyor ve kendi bilgisini binlerce öğrenciye ulaştırıyor. “Burası bizde” diyen öğretmenler, gerçekten bu işe yüreklerini koydukları için “Burası bizde” diyorlar. Öğretmenlerimiz heyecanla öğrencilerini bekliyor. Hepimiz çocuklarımızın eğitimi için buradayız, yan yanayız. İnşallah önümüzdeki hafta tüm ilkokul öğrencilerimizi, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflardaki öğrencilerimizi ve özel eğitim alanındaki öğrencilerimizi hep birlikte karşılayacağız.

Tüm kademelerdeki evlatlarımızı okullarıyla buluşturabilmek gayesindeyiz. Öğretmenlerimizle, okullarımızla, dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız" diye konuştu.