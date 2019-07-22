MEB LGS tercih sonuçları 2019 açıklandı. Merakla beklenen yerleştirme sonuçları e okul veli bilgilendirme sistemi ve MEB resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. İşte LGS tercih ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2019

LGS tercih sonuçları bu sabah erişime açıldı. LGS sonuçlarını öğrenmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine girerek Öğrenci TC Kimlik Numarası ve Öğrenci Okul Numarası kutucuklarını doldurarak LGS tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2019

LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ: BİRİNCİ NAKİL VE İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

KİMLER YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

NOT: LGS tercih sonuçları 2019 ekranı için haberimizde bulunan bağlantıyla ulaşabilirsiniz.