Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığını yayınladı. Ayrıca LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. İşte LGS Mart ayı örnek soru kitapçığı

Haberler Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Mart Ayı Örnek Soruları Yayımlandı 27 Mart 2020 14:30 70614Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Mart Ayı Örnek Soruları Yayımlandı Mart Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

LGS ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " LGS MEB ile ilgili, YKS ÖSYM ile ilgili. MEB'in ilgisi hangi konulardan sınav yapılacak konusu ile ilgili. Bu konuda da bizim paketimiz hazır. LGS ile ilgili öğrencilerimizin neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz. Yüz yüze işlenen konular neyse onlardan soru soracağımızı söyleyerek, ki sınav tarihimiz belli olursa -bizim ertelemek gibi bir niyetimiz yok- sınava giren 12. ve 8. sınıf öğrencilerine bir şey söylemek isterim. Sınav senesinde olmayan öğrenciler MEB'in konularını izliyor. Sınav senesinde olan öğrencilerimiz sınavın içinde çıkması muhtemel konularla ilgili içeriklerle karşılaşacaklar. Bu nedenle EBA'yı takibi ihmal etmesinler." dedi.

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020’de yapılacak LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.” dedi.