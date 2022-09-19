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MEB duyurdu! Bursluluk sınavı sonuçları 2022 | İOKBS ile bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB duyurdu! Bursluluk sınavı sonuçları 2022 | İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 4 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar düzeyinde düzenlenen sınavın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İOKBS bursluluk sınavına katılım gösteren öğrenciler "İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aradı. İşte MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı...

19.09.2022 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bursluluk sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bursluluk sınavı sonuçlarında gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'na çevridl. MEB takvimi ile İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi açıklık kazanmış oldu. Peki İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

  • BURSLULUK SINAVI SONA ERDİ!

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlendi. 120 dakika süren  sınav 12:00'da sona erdi.

  • BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  • Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

  • BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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