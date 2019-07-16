16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu, öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB tarafından duyuruldu. İşte LGS yerleştirmeleriyle ilgili tüm detaylar...
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2018–2019 eğitim ve öğretim yılında, ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulu'ndan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek. Öğrencilerin yüzde 10'u fen, anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecekken geriye kalan yüzde 90'ı ise adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek ve sonuçları 6 Eylül'de açıklanacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
LGS NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem hâlinde alınacak. Birinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos arasında olacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
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