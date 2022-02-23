Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okullarda yüz yüze eğitime devam edileceğini açıklamasının ardından iki,nci dönem ara tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sömestr tatilinin dışında senede iki defa da ara tatile çıkıyor. MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu. İşte ara tatil ne zaman sorusunun cevabı ve okullara ara verilecek tarih...