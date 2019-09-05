Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB),okul öncesi eğitime, ilkokul ve ortaokula başlayacak çocukların uyum eğitimleri bugün başladı. Bakanlık tarafından, uyum eğitimlerinin bir haftaya değil tüm yıla yayılması, sürece öğretmen, yönetici ve ailelerin de aktif katılması için rehber niteliğinde bir kılavuz hazırlandı.

Uyum eğitimine başlayan 4 milyon 300 bin çocuğun evinde bugün farklı bir heyecan yaşanıyor.

Bakanlık tarafından, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak çocukların kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerini sağlayacak "okula uyum" kavramı, bu yıl en baştan ve çok daha kapsamlı bir şekilde ele alındı. Çocukların yeni okullarına kendilerini ait hissetmeleri için okula uyum programı bu yıl bir haftayla sınırlanmadı ve tüm yıla yayıldı. Uyum sürecinde başarı için, öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu merkeze alındı. Bu kapsamda, anne babalar, öğretmenler, okul yöneticileri, kantin görevlileri, servis personeli, okullarda görevli tüm personelin bu süreçte el ele vermesi için bir dizi çalışma yürütülecek.

Uyum eğitimleri, her kademe için eğlenceli oyunlarla başlayacak. Bu kapsamda, anaokullarında ailelerin de tanışmaları amacıyla velilerin dahil edildiği "Annem Babam Çocuk Olmuş" etkinliği düzenlenecek. "Yolunu Şaşıran Kukla" oyunu ile çocukların eğlenirken okullarının birimlerini tanımaları sağlanacak.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri, öğretmen ve arkadaşlarıyla "Adım Çuf Çuf" oyununda şarkılar söyleyerek tanışacak. Liselerdeki gençler için "müzikli balonlar" hazırlanacak ve "Ne Yapacağımı Biliyorum" etkinlikleri düzenlenecek.

KILAVUZLAR OKULLARDA

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, örnek etkinlik ve uygulamaların yer aldığı kılavuzlar tüm okullara ulaştırıldı. Program, çocukların bireysel farklılıkları, okul ve çevre koşulları dikkate alınarak okul yönetimi veya öğretmenlerin esnek uygulamalar yapmasına imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.

Ortaöğretime Uyum Programı ise "veli ve öğrencinin bilgilendirilmesi", "öğrencilere uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması", "akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi", "koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması" olmak üzere dört temel alandan oluşturuldu.

Okul başarısının yükseltilmesi, devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkininin azaltılmasını amaçlayan program kapsamındaki etkinleri anlatan video Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlandı.

Okullara gönderilen kılavuzda, okulun yaşamın bir parçası, evin uzantısı, doğal çevre olması gerektiğine vurgu yapılarak "okul-aile-çocuk" birlikteliğiyle okula uyum sürecinin başarıya ulaşılacağına işaret edildi.

Okulun, bir öğrenme ortamı olmasının yanı sıra çocukların yeni ve köklü arkadaşlıklar edindiği, ilgi ve yeteneklerinin fark edildiği, sorunları çözmeyi keşfettiği, hayata hazır ve mutlu bir birey olmada eğitim yolculuğunun basamaklarını keyifle tırmanacağı yepyeni bir yer olduğu vurgulandı.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR DİZİ ETKİNLİK ÖNERİSİ

Okula yeni başlayacak bir çocuğun duygu ve düşüncelerinin neler olabileceğinin sıralandığı kılavuzda, ailelerin ilk gün çocuğuna eşlik etmesi, öğretmenlerle tanışıp okulu tanıması önerildi.

Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan kılavuzda, öğrencilerin birbirlerini ve okuldaki birimleri tanımaları, kendilerini ifade edebilmeleri, okul kurallarını öğrenmeleri, görecekleri dersler hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik örnek programa yer verildi.