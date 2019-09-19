Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, 2019 - 2020 eğitim döneminin başlaması ile birlikte başvurularını yapan adaylar tarafından soruluyor. Adaylar ücretli öğretmenlik başvurularını 26 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yaptı. Ücretli öğretmenlik ile ilgili detaylar haberimizde.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Olumlu başvuru sonucunda ücretli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ulaşılıp göreve başlayacağı tebliğ edecek ve eğer öğretmen adayı kabul ederse kurumuna gelip gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra SSK girişleri yapılıp göreve başlamış olacak. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarıyla ilgili güncel gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşı girdikleri ders saatine göre hesaplanır. Sabit maaş yoktur. Bir ücretli öğretmen bir haftada 30 ders saatine, ayda ortalama 120 ders saati derse girmektedir.Diğer bir husus ise ücretli öğretmenler tatillerde ek ders ücreti alamamaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilinde maaş alamazlar.

Normal bir ayda ücretli öğretmenin toplam girdiği ders saati sayısını aylık olarak kabul edersek alacağı maaş:

- 1880 TL maaş alacaktır. (16 TL Ders saati ücretidir fakat belli bir ders saati sonrası AGİ(Asgari Geçim İndirimi Hesaba katıldığı için ders saati ücreti artmaktadır.)

- Yatırılacak sigorta pirim gün sayısı: 16 Gündür. Ücretli öğretmenlikte sigorta 30 gün olarak yatırılmamaktadır. 120 saat/ 8'e bölünmektedir. (Toplam ders saati günlük çalışma saatine bölünmektedir).

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.