Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde sosyal medyada dolaşıma giren iddialarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.



Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.