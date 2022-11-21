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Haberler Gündem Eğitim MEB'den öğretmenlere iyi haber! Yüzde 30 indirimli yararlanacaklar

Öğretmenler, öğretmenevi restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil sonrasında ilk ders gününde yaptığı Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde öğretmenlere yönelik bir müjdeyi paylaştı. Özer, daha önce öğretmenevlerinde konaklamada getirilen yüzde 50 indirimin ardından öğretmenlerin öğretmenevi restoran ve kafelerinden de yüzde 30 indirimle faydalanabilmelerine yönelik bir düzenleme yapıldığını kaydetti

Giriş: 21.11.2022 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
MEB'den öğretmenlere iyi haber! Yüzde 30 indirimli yararlanacaklar
MEB'den öğretmenlere iyi haber!
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HABERTURK.COM

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilden sonraki ilk gününde Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilere başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasına da konuk oldu.

Öğretmenlerle sohbet eden Özer'in bir de müjdesi vardı. Öğretmenevlerinde konaklamada sağlanan yüzde 50 indirimin ardından tüm öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinin yemek hizmeti verilen kafe ve restoranlarından yüzde 30 indirimli yararlanacaklarını açıkladı.

"TÜM İMKANLARIMIZLA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özer, "Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkân getirmiştik. Şimdi bu imkânı daha genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenlerimiz, tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler. Öğretmen haftası nedeniyle inşallah bu kapsamı daha genişleteceğiz. Tüm imkânlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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