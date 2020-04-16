MEB'den LGS için çalışma soruları destek paketi

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor.
Bakanlık, LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımladığı örnek soru kitapçığını, bu süreçte ayda iki kez sunmaya başlamıştı. Bakanlık şimdi de 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımladı.
MEB, 8. sınıflara yönelik ayda iki kez çalışma soruları destek paketi yayımlamayı hedefliyor.
Destek paketine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.
- Destek çeşitliliği artıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin aldığı uzaktan eğitimin kalitesini artırmak için destek çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını belirtti.
Bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek vermek için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Örneğin LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerimize destek olmak için ayda bir örnek soru kitapçığı yayımlıyorduk. Bu süreçte ayda iki örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Şimdi de yine aynı öğrenciler için 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından, 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımlıyoruz. Bu destek paketleri için de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşları ile 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyor. Özellikle bu ilk pakete Bursa, İstanbul, Konya ve Trabzon ölçme değerlendirme merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladı. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. "
- Soruların çözümleri TRT EBA'da yayınlanacak
Paylaşılan çalışma sorularının çözümlerinin TRT EBA'da da yayınlanacağına dikkati çeken Selçuk, "Böylece çalışma soruları destek paketini öğrencilerimiz bir taraftan kendileri çözerken, bu süreçte kullandığımız TV yayınlarında da çözümlerini öğrencilerimizle paylaşacağız." dedi.
Selçuk, LGS çalışma soruları destek paketini ayda iki kez yayımlamayı planladıklarını belirterek, "Böylece her ay yayımlayacağımız iki örnek soru kitapçığına ilave olarak, 8. sınıf öğrencilerimize her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olacağız." diye konuştu.
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