MEB'den hafif zihinsel engelli öğrencilere üniversite kapılarını aralayan düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunları, gelecek yıldan itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversiteye devam edebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık olarak mesleki eğitimde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ve önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Selçuk, mesleki eğitimde yaşanan bu deneyimi hafif düzeyde engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim meslek okullarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.
Bu amaçla istihdamda İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile önemli adımlar attıklarını belirten Selçuk, bugünkü düzenleme ile de özel eğitim meslek okullarının yükseköğretime erişiminin önünün açıldığını kaydetti.
Selçuk, özel eğitim meslek okullarına yönelik her iki adımla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarında hafif düzeyde yetersizlikleri olan öğrencilerimize 18 mesleki eğitim alanında eğitim veriliyor. Ülkemizde bu okullardan 184 adet bulunuyor ve yaklaşık 13 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Bu okul mezunlarımızla ilgili istihdam ve yükseköğretim olmak üzere iki alanda sorun vardı. Her iki sorun alanında iyileştirme yapmak için adımlar attık. Özel eğitim meslek okullarında en fazla öğrenci olan ilimiz İstanbul. Bu nedenle istihdama yönelik adımı İSO ile attık. Sonrasında diğer illerimize de yaygınlaştıracağız. İkinci adım da bu okul mezunlarımızın yükseköğretime erişimlerini sağlamaya yönelik. Mevcut düzenlemeye göre bu okul mezunlarımız yükseköğretime devam edemiyorlardı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile artık bu okul mezunlarımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilecekler."
Sürecin Bakan Yardımcısı Mahmut Özer tarafından yürütüldüğünü belirten Selçuk, düzenlemelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!