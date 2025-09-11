MEB'den Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait Doğa Koleji hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan ‘Doğa Koleji’ özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

