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        MEB'den depremden etkilenen illerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenleme

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen yerlerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenlemeye gidildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 10:51
        MEB'den depremden etkilenen illerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenleme
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        Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Değişiklikle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2023'ten itibaren 3 yıl süreyle üçüncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilecek.

        Bu yerlerin hizmet bölgelerinin geçici süreyle üçüncü hizmet bölgesine çıkarılmasıyla, burada görev yapan öğretmenler ile yeni göreve başlayacak öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alması sağlanacak.

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