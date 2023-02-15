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MEB'den deprem sonrası öğretmenler için ek ders ücreti kararı

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlanabilecek

Giriş: 15.02.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
MEB'den deprem sonrası öğretmenler için ek ders ücreti kararı
HABERTURK.COM

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Malatya'da incelemelerini sürdüren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde de gündeme gelen konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade ettiğini belirterek "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor. Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı. Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak" dedi.

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