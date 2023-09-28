MEB'den deprem bölgesindeki velilere psikolojik destek programı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda, travmatik olaylar sonrasında velilerin zorlayıcı yaşantıların etkilerine yönelik baş etme becerilerini güçlendirmek amaçlanıyor.

Stres tepkilerinin farkındalığı, olumlu başa çıkma ve geleceğe yönelik iyimserlik olmak üzere üç oturumdan oluşan programla, travmanın psikolojik ve sosyal etkisi değerlendirilerek, velilerin stres belirtilerinin azaltılması ve psikolojik dayanıklılıklarının artırılması, desteğin sürekliliğini sağlayarak uzun vadeli ruh sağlığı sorunlarının oluşmasının önlenmesi hedefleniyor.

Program bu eğitim öğretim yılının başlamasıyla öncelikle deprem bölgesindeki velilere yapılacak çalışmalarda yararlanılmak üzere rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların kullanımına sunuldu.