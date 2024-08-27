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        Haberler Gündem Eğitim MEB'den çevreci okullara "yeşil bayrak"

        MEB'den çevreci okullara "yeşil bayrak"

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:16
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        MEB'den çevreci okullara "yeşil bayrak"
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        Atık üretimini azaltmak, ileri ve geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, yenilikçi çözümlerin sunulduğu yönetim anlayışını geliştirmek amacıyla geçen eğitim öğretim yılında okullarda bir dizi uygulama yürütüldü.

        Bu kapsamda "Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim Projesi" ile 81 ilden öğretmenlere eğitici eğitimleri verildi. Bu eğitimi alan öğretmenlerin kendi illerindeki öğretmenlere eğitim vererek okullarında projeyi uygulamaları sağlanacak.

        MEB ile TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Arasında "Doğa Eğitim Programları ve Projeleri İşbirliği Anlaşması" yapıldı.

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        Protokol kapsamında Minik TEMA, Yavru TEMA ve Ortaokul TEMA Doğa Eğitim Programları, Evimiz Dünya, Ağaç Kardeşliği, İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık ve Su Kardeşliği projeleri yürütüldü.

        İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi ile ortaokul kademesindeki 27 ilde 2 bin 699 çocuğa, Ağaç Kardeşliği projesi ile 51 ilde 9 bin 622 çocuğa ulaşılarak uygulamalar tamamlandı.

        "Doğa Öncüleri Projesi İşbirliği Anlaşması" ile birlikte Doğa Öncüleri Gençlik Programına dahil olan öğrenciler, "yaban hayatı koruyucuları", "su melekleri", "plastik avcıları", "gıda savaşçıları" ve "karbon tutucuları" topluluklarında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretti. Projeler, yerelde yine öğrenciler tarafından uygulandı.

        Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Holding Arasında imzalanan "Hayata İyi Bakarız: Ekolojik Okuryazarlık Projesi İşbirliği Protokolü" ile öğrencilerin sürdürülebilir bir dünya hikayesi üretmelerine yönelik okul ve sınıf oyunları, görsel videolar ve düşündürücü etkinlikleri de içeren çalışmalar yapıldı.

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        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE SORUNLARI ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

        MEB tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetlere ilişkin yayımlanan genelge doğrultusunda, söz konusu faaliyetlerin artarak devam etmesi planlanıyor. Bu kapsamda iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecek.

        Bakanlık, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarda "yeşil bayrak" çalışmasını hayata geçirecek. Çalışma, okulların enerji verimliliğini arttırmak, kamu kaynaklarını verimli kullanmak, çevreci okullar geliştirmek, okulların gereksiz enerji tüketimini periyodik olarak azaltmak maksadıyla yapılan çalışmaların yeşil bayrakla tescil edilmesini kapsayacak.

        Çalışmayla okullarda enerji verimliliği artırılırken aynı zamanda öğrencilerde çevre bilinci oluşturulmasına öncelik verilecek. Çevre bilincinin geliştirilmesi ile çocukların doğaya saygı duymaları, ekosistemlerin korunmasında aktif rol almaları ve çevre dostu alışkanlıklar edinmeleri hedeflenecek.

        OKULLARDA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR NELER?

        Bu bağlamda okullarda farklı basamaklarda çalışmalar yürütülecek. Okullar, enerji tüketimini etkin kullanmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik edilecek, okul ve kurumların enerji tüketimlerinin aktif takibi yapılacak. Bunun yanında okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinci ile ilgili eğitimler, sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yürütülecek. Okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek. Hayvan sevgisi, ağaç dikimi gibi çalışmalar ele alınacak.

        ÖĞRENCİLER AĞAÇ DİKECEK

        Bakanlık, süregelen çalışmalar üzerine yenilikçi yöntemler ekleyerek öğrencilerde çevre bilincinin artırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, ilkokula ve ortaokula yeni başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikim çalışmaları gerçekleştirecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakımını ve takibini yapacak.

        Okullarda yapılan bu faaliyetler yakından takip edilecek ve çalışmalarıyla öne çıkan okullar "yeşil bayrak" ile tescil edilecek.

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