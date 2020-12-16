MEB'den 4'üncü sınıf öğrencilerine 6 dersten kaynak desteği

MEB, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere kaynak sağlamaya devam ediyor.
Bakanlık, daha önce eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için örnek sorular ile çalışma soruları, 5, 6 ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için birinci ve ikinci üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri paylaşmıştı.
MEB, bu materyallere 4'üncü sınıflar için hazırladığı çalışma fasiküllerin birinci ve ikinci üniteleri ile bir yenisini daha ekledi.
- Birinci ve ikinci üniteleri kapsayan 900 soru içeren 11 fasikül hazırlandı
Bu kapsamda, 4'ncü sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan 900 soru içeren 11 fasikül hazırlandı.
Fasiküller, Bakanlığın "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yayımlanan fasiküller, çoktan seçmeli sorular ve etkinliklerden oluşuyor.
Uzaktan eğitim sürecinde, derslerde işlenen konularla ilgili öğrencilerin bilgilerini pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan ve farklı türdeki soru ve etkinlikleri içeren fasiküllerle 4'üncü sınıf öğrencilerinin etkinlikler vasıtasıyla konuları etkili ve kalıcı öğrenmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Fasiküller, ünitelerin işleniş zamanına göre, yıl boyunca "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açılmaya devam edilecek.
- "3'üncü sınıflar için de fasikül çalışmasına başlayacağız"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ve salgın döneminde sundukları kaynakları çeşitlendirdiklerini ifade etti.
Tüm kademe ve sınıf düzeylerinde kaynak eksikliğinin yaşanmamasını hedeflediklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan fasikül çalışması ile öğrencilerimizin okuma becerileri, matematik ve fen becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. İlkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada, 4'üncü sınıf düzeyinde birinci ve ikinci üniteleri kapsayan fasikülleri yayımladık. Diğer üniteleri kapsayan fasiküller yayımlanmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde 3'üncü sınıflar için de fasikül çalışmasına başlayacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanma sürecine büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."
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