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        MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi

        Yayımlanan genelgeye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri ile öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:18 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:19
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        MEB'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi'ne göre, bu gün ve haftada, öğretmenlerin ilmiyle, irfanıyla ve vicdanıyla bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren yegane rehberler olduğu bilinciyle çeşitli kutlama etkinlikleri yapılacak.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, "24 Kasım Öğretmenler Günü, evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, milli bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesiledir" ifadesine yer verildi.

        Bu çerçevede öğretmenlerin ve vatandaşların kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi.

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        KUTLAMA KURULLARI OLUŞTURULACAK

        Nihai amacı yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmenler olduğu vurgulanan genelgeyle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri ile öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak hedefleniyor.

        Bu kapsamda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.

        Kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında öğretmen, öğrenci, okul/kurum yöneticileri, okul-aile birlikleri ile velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacak.

        Programlarda, imkanlar dahilinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinliklerin hazırlanmasına özen gösterilecek. Programlara mülki erkan, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek.

        Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacak.

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        ADAYLIK SÜRECİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLER YEMİN EDECEK

        24 Kasım itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek.

        İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilcilikler, dijital ortamlarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlere ve örnek uygulamalara yer verecek; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenleyecek. Dereceye girenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödül takdimi yapılacak ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi sağlanacak.

        ÖĞRETMENLERDEN OLUŞAN TAKIMLAR İÇİN SPOR MÜSABAKALARI DÜZENLENECEK

        24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenlenecek.

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        Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek, söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

        24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurulları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde öğretmenlik mesleğinde misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık, öğretmen ve gelecek gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans gibi faaliyetleri de gerçekleştirecek.

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesi sağlanacak.

        İl ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ağaç dikimi etkinliği yapılacak.

        24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlere sunulacak hediyeler konusunda eğitim-öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkelere uyulacak.

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