29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını "patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlemişti. MEB, ilk adım olarak Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurdu. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile iş birliği protokolü imzalandı.
İş birliği protokolü kapsamında 81 ilde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürleri 24 ve 25 Eylül'de, Başkanlıkta iki günlük eğitim programına katıldı.
Eğitim programında Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı uzmanları tarafından "patent ve faydalı model, patent ve faydalı model başvurusu, patent veri tabanları ve patent araştırması, patent ve faydalı model başvuru kılavuzu, tasarım, tasarım incelemesi, tasarım başvurusu, markalar ve coğrafi işaretler ile koruma kapsamı" konularında detaylı sunumlar yapıldı.
"HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ TAKVİME UYGUN İLERLİYOR"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ofisin kurulmasının ardından, konuya yönelik atılan adımları anlattı.
"Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurmamızın ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığında MEB'den bu konuda yetkili isimlerin ilk eğitimleri tamamlandı." bilgisini paylaşan Özer, şunları kaydetti: "Bundan sonra tüm illerde öğretmenlerimize yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz ve okullarımıza rehberlik hizmeti sunacağız. Tüm il müdürlüklerimiz bünyesindeki Ar-Ge birimlerinin bu ofisle koordinasyonunu sağlıyoruz. Tüm okullarımızın patent, faydalı model ve tasarım konularında yaptığı çalışmaları yakından takip etmek, gelişmeleri izlemek ve desteklemek amacıyla da patent, faydalı model ve tasarım izleme modülü oluşturuyoruz. Bu adımları da ekim sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Her şey planladığımız takvime uygun ilerliyor. Bu süreçte desteklerinden ve katkılarından dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'a teşekkür ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!