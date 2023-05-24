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MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında, deprem bölgesindeki öğrenciler için ilave 30 bin kontenjan ayırdıklarını ve toplam burs kontenjanını 100 bine çıkardıklarını açıkladı

Giriş: 24.05.2023 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı
MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı
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AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda depremden etkilenen illerde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilerin tamamına verilen 863 liralık burs imkanının devam ettiğini hatırlattı.

Sınavla ilgili aldıkları yeni karara ilişkin Bakan Özer, şu açıklamayı yaptı: "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların 29 Mayıs-16 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirten Özer, "Sınavda, ikinci dönem konuları dahil olmayacak. Yani tıpkı LGS'de yaptığımız gibi Bursluluk Sınavı'nda da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız." bilgisini verdi.

REHBER ÖĞRETMEN NORMUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

Öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda çok sayıda öğretmen atandığını, 2000'li yıllarda 500 bin olan öğretmen sayısının 1 milyon 250 bine ulaştığını ifade etti.

Okullara rehber öğretmen atamasıyla ilgili daha önce kullandığı bir ifadenin farklı şekilde değerlendirildiğini belirten Özer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "Şu anda rehber öğretmen normu bulunan tüm okullarımızda rehber öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Ama normla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz. Mesela ilkokullarda 300 ve fazla öğrenci olduğu zaman bir rehber öğretmen normu oluşturuluyor. Onları düşürüp mümkün olduğu kadar rehber öğretmen sayısını artırmak ve çocuklarımıza destek olmayla ilgili de çalışmaları inşallah bu hafta içerisinde nihayetlendireceğiz. O öğretmenlerimize de inşallah yakında müjdeli haberi vereceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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