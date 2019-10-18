MEB, bilim ve sanat merkezlerini güçlendirmek için harekete geçti

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) imkanlarının artırılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başkanlığında, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile pilot seçilen illerin milli eğitim müdürleri ve BİLSEM müdürlerinin katılımıyla Bakanlıkta toplantı düzenlendi.

AA'nın haberine göre; Selçuk, özel yetenekli öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ilave eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM'leri daha etkili hale getirmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

BİLSEM'leri güçlendirmek için iki adım attıklarını bildiren Selçuk, "BİLSEM'leri hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceğiz. Bu amaçla 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik" dedi.

Selçuk, BİLSEM'leri tohum ekilen toprağa benzeterek, "Bu merkezleri toprak gibi düşünüyorum. Üzerine nadide tohumlar bırakıyorsunuz. O toprağı süreceğiz, sulayacağız, çapalayacak ve çabalayacağız ki bir tohumun nasıl boy verdiğini, gürlediği, coştuğunu, çoğaldığını görebilelim. Tohumdan da topraktan da zerre şüphemiz yok, iş ki biz onların ihtiyacını görelim" değerlendirmesinde bulundu.

"DİĞER OKULLARIN ÖĞRENCİLERİ DE TASARIM BECERİ ATÖLYELERİNDEN FAYDALANABİLECEK"

BİLSEM'lere kütüphanelerin kurulmasına Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek vereceğini söyleyen Selçuk, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız pilot uygulama çerçevesinde belirlenen 10 BİLSEM'de her biri bin kitaptan oluşan 10 kütüphane oluşturulması için destek verecek" diye konuştu.

Selçuk, BİLSEM'lerin imkanlarından diğer okulların öğrencilerinin de yararlandırılacağına işaret ederek, "BİLSEM'ler kendi fonksiyonlarını yerine getirirken hafta içi boş saatlerde çevrede bulunan okullarımızın öğrencileri de tasarım beceri atölyeleri ve kütüphanelerden yararlanabilecek" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, pilot uygulama için İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ'ın seçildiğini aktardı.