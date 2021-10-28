MEB bilgi yarışması ile ilgili artık heyecan dorukta. Günün hakkında en çok arama yapılan konusuna ilişkin araştırılanları derledik...
29 EKİM BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabilecektir.
KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir
Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.
Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.
Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.
İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.
MEB BİLGİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
1. Fotoğraf Makinesi ve Plaket,
2. Bisiklet ve Plaket,
3. Akıllı Saat ve Plaket ödülü alacak.
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