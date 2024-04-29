MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? 2024 AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu. Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimini sorguluyor. AÖL 3.dönem kayıt yenileme süreci devam ediyor. Peki MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? 2024 AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi
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AÖL kayıt yenileme tarihi 19 Nisan’da başladı. Kayıt yenileme ilk olarak ücret ödemesi yapılıyor ardından ders seçimi gerçekleşiyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar AÖL sınavlarına girmeye hak kazanıyor. Peki MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi 2024 AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihleri
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AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Açık lise sınav tarihleri:
AÖL sınav giriş belgeleri ise 15 Temmuz 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.
Sonuçlar da 14 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecek.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Kayıt yenileme için adaylar 250 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.
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