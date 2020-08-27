MEB, afet bölgesindeki binaları eğitime hazırlamak için sahada

Dereli ilçesinde yıkımına karar verilen Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi binaları dışında, diğer eğitim kurumlarında hafif ve orta düzeyde hasar tespit edildi. Bakanlık ekiplerinin yapılan incelemelerin hemen ardından binaların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için çalışmalara başladığı belirtildi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, afette yaşamını yitiren şehit ve vatandaşlara rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.
Giresun halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Gür, bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulundu.
Gür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin afet bölgesindeki Bakanlığa ait binalarda inceleme yaptığını, kendilerinin de onların çalışmalarına destek vermek, yanlarında olduklarını göstermek için heyet olarak bölgeye geldiğini söyledi.
Afette eğitim kurumları zemin katlarında su birikmesi nedeniyle kirlenme oluştuğunu, malzemelerin zarar gördüğünü belirten Gür, hasarın en kısa sürede giderilebilecek ölçekte olduğunu dile getirdi.
Gür, sadece Dereli ilçe merkezindeki Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren binanın temelinde oluşan sorun nedeniyle tedbir amacıyla yıkılmasına karar verildiğini ve yıkım işleminin devam ettiğini anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak sel felaketinin yaralarının sarılması için gönüllü öğretmenler ve eğitim kurumlarının lojistik imkanlarıyla yardım süreçlerine destek verdiğine işaret eden Gür, şu değerlendirmede bulundu:
"Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un talimatlarıyla tesislerimizi, buradaki çalışmalara destek verenlerin ikamet etmeleri ve diğer ihtiyaçlar için açtık, onlara altyapı imkanı sağlıyoruz. Öğretmenlerimizle de bu işin içerisindeyiz. Bakanlık olarak üstümüze düşen her şeyi vatandaşlarımız için yapmaya çalışıyoruz. Buradaki eksiklerimizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Bütün binalarımız en kısa zamanda eğitime ve kullanıma hazır hale gelecek."
Gür, Doğankent'te iki okul ve bir pansiyon ile Dereli'de Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi ve aynı okulun kız öğrenci pansiyonunun zemin katında su biriktiğini sözlerine ekledi.
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