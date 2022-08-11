SEMİNERLER KAÇ SÜRECEK?

Öğretmen seminerleri 1 Eylül'de başlayacak. Okullar da 12 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacak. Buna göre seminerlerinde 9 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.