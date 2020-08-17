LGS 2. tercih sonuçları bugün açıklandı. MEB binlerce adayın başvurusunu değerlendirerek öğrencilerin hangi liseye gideceklerini duyurdu. LGS nakil tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İstediği liseye yerleşemeyen öğrencilerin 2. tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI 2020

LGS 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde duyuruldu. Adaylar LGS 2. tercih sonuçları için www.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilirler.

LGS NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısındaki artış yüzde 47'ye yükseldi

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.

LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2020

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak ve sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi