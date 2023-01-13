BİLSEM ÖĞRENCİLERİ KOMİSYONLA BELİRLENECEK

Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak.