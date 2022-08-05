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MEB açıkladı! 2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL Açık Lise sınav sonuçları öğrenme ekranı! AÖL sonuçları açıklandı mı, AÖL sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB açıkladı! 2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL Açık Lise sınav sonuçları öğrenme ekranı!

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Bilindiği gibi 20 Temmuz'da başlayan AÖL sınavları 29 Temmuz tarihinde sona ererken, sınava katılım gösteren Açık Lise öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sonuçlarını 5 Ağustos itibarı ile açıklandığını duyurdu. İşte AÖL Açık Lise sınav sonuçları öğrenme ekranı!

05.08.2022 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını açıklanmasının ardından, sınava katılan Açık Lise öğrencileri için heyecanlı bekleyiş son bulmuş oldu. AÖL'de eğitim gören öğrenciler sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki AÖL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI SONA ERDİ!

    AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022  tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapıldı.

  • AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması göre, AÖL sonuçları 5 Ağustos itibarı ile açıklandı.

  • AÇIK LİSE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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