Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını açıklanmasının ardından, sınava katılan Açık Lise öğrencileri için heyecanlı bekleyiş son bulmuş oldu. AÖL'de eğitim gören öğrenciler sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki AÖL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtı...