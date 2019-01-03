AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Açıköğretim Lisesi'nde okuyan binlerce öğrenci adayı 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. dönem kayıt yenileme tarihlerini merak ediyordu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL kayıt işlemleri tarihi belli oldu. İşte, AÖL kayıt tarihi ve konuya ilişkin detaylar...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ!

MEB, tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2019 AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.