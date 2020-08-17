AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu MEB açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlarına giren öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020 AÖL iş takvimine göre, bugün sınav sonuçları açıklanıyor. İşte AÖL sınav sonuçlarına dair detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020'de açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün internet sitesinde erişime açılacak. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aşağıdaki bağlantıda bilgilerinizi girerek sınav sonucunuzu kontrol edebilirsiniz.
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AÖL 3. DÖNEM DUYURUSU
AÖL'ün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır."
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020 - 2021
MEB AÖL tarafından yayımlanan takvime göre, 2020 - 2021 AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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