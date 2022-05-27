MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı uzaktan mı?

MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? AÖL sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavlara dair açıklamalar geldi. Peki, heyecanla beklenen AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihlerde ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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