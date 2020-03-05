05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
MEB, 81 ilde özel eğitim anaokulları kuracak
- Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yılın sonu itibarıyla 81 ilde, engeli olan çocuklar için özel eğitim anaokulları hizmete alınacak - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Sadece 28 ilimizde hizmet veren özel eğitim anaokulu hizmetini, bu yılın ilk 6 ayında 30 ilave anaokulu hizmete sokarak 58 ile çıkartacağız. Bu yılın sonu itibarıyla 81 ilde özel eğitim anaokulunu hizmete alacağız. Özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmamış olacak" - "Bir sonraki adım olarak da özellikle büyükşehirlerimize ağırlık vererek buralardaki özel eğitim anaokulu sayısını artıracağız"
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),bu yılın sonu itibarıyla 81 ilde engeli olan çocuklar için özel eğitim anaokulları hizmete alınacak.
Bakanlık, özel eğitim anaokulları, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde de özel eğitim sınıfları açıyor.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunuyor. Bu illerin çoğunda tek anaokulu bulunurken Aksaray'da 2, Ankara'da 4, Bursa'da 2, Diyarbakır'da 2, Eskişehir'de 2, Hatay'da 2, İstanbul'da 12, İzmir'de 3, Sakarya'da 3 ve Trabzon'da 2 özel eğitim anaokulu hizmet veriyor.
- 76 ilde de 354 özel eğitim anasınıfı
MEB, sadece 28 ilde bulunan özel eğitim anaokulunu 81 ile yaygınlaştırmak için atağa geçti.
Bu yılın sonuna kadar özel eğitim anaokulu olmayan 53 ilde de anaokulu açılacak. 2020 yılının ilk 6 ayında 53 ilin 30'unda özel eğitim anaokullarının hizmete girmesi planlanıyor.
Türkiye genelinde ayrıca 76 ilde de 354 özel eğitim anasınıfı bulunuyor. Bu kapsamda İstanbul'da 42, Ankara'da 21, Van'da 14, İzmir ve Tekirdağ'da 11 ve Kocaeli'nde 10 anasınıfı hizmet veriyor.
- Özel eğitim anasınıfı uygulaması 81 ile yaygınlaştırılıyor
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakanlık olarak özel eğitimde sunulan hizmetin kalitesi kadar erişilebilirliğinin de önemine işaret etti.
Özer, bir taraftan verilen hizmetin kalitesini artırırken diğer taraftan bu hizmetlere 81 ilde vatandaşların kolayca erişebilmesini istediklerini vurguladı.
Halen sadece 28 ilde hizmet veren özel eğitim anaokulu hizmetini, bu yılın ilk 6 ayında 30 ilave anaokulu hizmete sokarak 58 ile çıkartacaklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:
"Bu yılın sonu itibarıyla 81 ilde özel eğitim anaokulunu hizmete alacağız. Dolayısıyla 81 ilde en az bir anaokulunun hizmet vermesini sağlamış olacağız. Ayrıca, 76 ilde hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da bu ay itibarıyla 81 ile çıkartacağız. Böylece özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmamış olacak. Bir sonraki adım olarak da özellikle büyükşehirlerimize ağırlık vererek buralardaki özel eğitim anaokulu sayısını artıracağız."
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