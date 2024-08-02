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        Haberler Gündem Eğitim MEB, 81 ilde "okul öncesi etkinlikleri" düzenleyecek

        MEB, 81 ilde "okul öncesi etkinlikleri" düzenleyecek

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:50
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        MEB, 81 ilde "okul öncesi etkinlikleri" düzenleyecek
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        MEB'den yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemini vurgulamak, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla yurt genelinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince ağustosta "okul öncesi etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

        Festival havasında düzenlenecek etkinliklerde, aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri ve çeşitli bilim atölyeleri kurulacak.

        Atölyelerin yanı sıra şenliklerde fiziksel faaliyetlerin ön planda olduğu açık hava etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına yer verilecek.

        Etkinliklerde, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapılacak.

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