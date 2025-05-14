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        Haberler Bilgi Gündem MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanışına kaç gün kaldı? MEB takvimi ile bu yıl yaz tatili ne zaman başlıyor?

        MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

        İkinci ara tatilin ardından öğrenciler şimdiden yaz tatilini beklemeye başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okulların kapanış tarihi belli oldu. Karnelerin verileceği tarih ve yaz tatilinin başlangıcı planlamalar için büyük önem taşıyor. Peki, MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:58
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        • 1

          Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatil öğrencilere kısa bir soluk aldırdı. Şimdi ise gözler yaz tatilinde! "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda 2025 yaz tatiline dair tüm ayrıntılar netlik kazandı. İşte okulların kapanacağı tarih ile karne günü hakkında merak edilenler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        • 3

          OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

          Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği öne sürüldü. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı. Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

          MEB tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

        • 4

          MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

          MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

          Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

          Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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