Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatil öğrencilere kısa bir soluk aldırdı. Şimdi ise gözler yaz tatilinde! "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda 2025 yaz tatiline dair tüm ayrıntılar netlik kazandı. İşte okulların kapanacağı tarih ile karne günü hakkında merak edilenler...