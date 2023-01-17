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MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Öğretmen atama takvimi için gözler MEB'de! Atama ne zaman yapılacak?

MEB öğretmen atama takvimi, atama bekleyen binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. 2023 yılının gelişiyle birlikte öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Öğretmen atama takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, 2023 öğretmen atamalarına ilişkin merak edilenler...

Giriş: 17.01.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Atama bekleyen öğretmenlr Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan öğretmen atama takvimini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti. Yen, yılın gelişiyle birlikte gözler öğretmen atama takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına lişkin olarak açıklamada bulundu. İşte, 2023 MEB öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar...

  • 2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

  • BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

    "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

  • 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

    Henüz atamalar ile ilgili bir gelişme yaşanmadığı için 2023 MEB öğretmen atama takvimi de açıklanmadı. Öğretmen atamaları ile ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

  • ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN GELECEK?

    2023 yılında öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı ve kaç öğretmenin atanacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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