15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yaptı ve takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, 2020 Sömestr tatil tarihi...

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

2020 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019-2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİL (SÖMESTR) İÇİN DESTİNASYONLAR

ULUDAĞ

Sömestr tatilini evlerinden uzakta değerlendirmek isteyenler, en büyük ilgiyi kayak merkezleri görürken, kayak merkezleri arasında ''en pahalısı'' olarak gösterilen Uludağ'da yer bulunamıyor.

Tur operatörleri, bu yıl sömestr tatili için gerçekleşen rezervasyonlardan memnun olduklarını belirterek, özellikle kayak merkezlerinde neredeyse tüm otellerin dolduğunu, ekonomik krize ve karın geç düşmesine rağmen geçen yılın rakamlarını yakaladıklarını ifade ediyor.

ILGAZ

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Ilgaz'daki otellerde ve kayak tesislerinde, sömestr tatili öncesinde şimdiden yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşıldı.

Ankara'ya en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyan Ilgaz'daki kamu ve özel tarafından işletilen 9 otelde sömestr tatili için yer bulmak zorlaştı.

Toplam bin 500 yatak kapasitesine sahip otellerin birçoğu yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, iki işletmede ise yüzde 40 oranında yer kaldı.

Tatilcilerin gelmesine az bir süre kala 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile Ilgaz, kayak severleri bekliyor.

EYNAL

Kütahya'nın Simav ilçesinde hizmet sunan belediyeye ait Eynal Kaplıcaları ilgi görmeye devam ediyor.

Sömestri tatilini fırsat bilerek ülkenin dört bir yanından Eynal Kaplıcaları'na gelmek isteyen yüzlerce yerli turist bir yandan tatillerini en iyi bir şekilde değerlendirmek isterken bir yandan da yerin 300 metre derinliklerinden gelen 162 derecelik şifalı sıcak su sayesinde dertlerine çare arıyor.