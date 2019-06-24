LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? 2019 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimleri hesaplaması gibi sorular LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) 2019 LGS taban ve tavan puanlarına bakacak öğrenciler tercihlerini yapacak. İşte 2019 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimlerine dair detaylar...

LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak.

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LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR? HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

8’inci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci ve velisi tarafından yapılacak. Yapılan tercihler de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanı olan tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması zorunludur. Aksi halde, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih işleminde bulunulamaz.

Öğrenciler tarafından üç grupta toplam en fazla 15 okul için tercih yapılabilecek. Bu gruplar;

- Merkezi sınav ile öğrenci alan okullar

- Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar

- Pansiyonlu okullar