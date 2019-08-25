Okulların açılmasına kısa bir süre kala yaz tatilinden dönen öğrenci ve veliler yeni dönemde ders başı yapmak için hazırlıklara başladı. Eğitimde yeni dönem ve ara tatil sistemi geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamayla resmileşmişti. Yeni sistemde okulların tatil sürelerinde, tarihlerinde ve teneffüs sürelerinde değişikliğe gidilecek. İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019

MEB resmi takviminde 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılının başlayacağı tarihi açıkladı. Yayımlanan takvime göre milyonlarca öğrenci 9 Eylül 2019 Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

25 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 15 gün kaldı.

TATİLLER YENİ SİSTEMDE NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TENEFFÜS SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.

AĞIR ÇANTA OMUZ VE SIRT AĞRISINA YOL AÇIYOR

Okul çantalarının yanlış kullanımı sonucu çeşitli sorunların ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Canbora, “Okul çantaları, çocukların okul gereçlerinin yükünü daha kolay taşımaları için tasarlanmışlardır. Bunu, yükü vücudun ağırlık merkezine yaklaştırıp ağırlığı omuzlar ve omurga üzerine dengeli dağıtarak yaparlar. Okul çantalarının yanlış kullanımı ve olması gerekenden daha ağır yüklenmesi sonucunda çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Omuz ve sırt ağrıları, kollarda ve ellerde uyuşmalar bunların en sık görülenleridir. Özellikle çantanın omuz askılarının uygun ayarlanmaması ve askıların tek taraflı kullanımı omurgada duruş bozukluklarına sebep olabilmektedir” uyarısında bulundu.

AĞIR OKUL ÇANTASI BOY KISALIĞINA NEDEN OLUR MU?

Ağır okul çantasının omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz ya da boy kısalığına yol açtığı gibi toplumda doğru bilinen bir yanlış olduğunu hatırlatan ve bu iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Canbora, “Okul çantasının ağır olmasının çocuklarda omurga eğriliği (skolyoz) ya da boy kısalığı yaptığını gösteren bir bilimsel çalışma yoktur. Ancak sürekli ağır okul çantası taşıyan çocukta omuz, boyun, sırt ve bacaklarda ağrılar oluşabilir. Ağır çantayla birlikte vücudunun ağırlık merkezi değişen çocuk düşmelere bağlı yaralanmalara daha açık hale gelir” dedi.

AĞIR EŞYALAR SIRT BÖLGESİNE YAKIN YERLEŞTİRİLMELİ

Okul çantası ağırlığının çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10-15’ini geçmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Bunu sağlamak için gereksiz eşyalar çantadan çıkarılmalıdır. Taşımanın kolaylaşması için ağırlığı fazla olan cisimler sırt bölgesine daha yakın olacak şekilde yerleştirilmeli, çantanın ön ceplerine daha hafif eşyalar konulmalıdır. Çantayı taşırken her iki omuz askısı da takılmalıdır. Omuz askılarının uzunluğu, çantayı sırta tam oturtacak ancak omuzları fazla sıkmayacak şekilde ayarlanmalıdır” diye konuştu.

İDEAL OKUL ÇANTASI NASIL OLMALI?

Prof. Dr. Canbora, ideal bir okul çantasını da şöyle tarif etti: "Öncelikle çocuğun yaşına ve boyuna uygun boyutta olmalı. Çok büyük çantalar hem kendileri fazladan ağırlık oluşturacaklar hem de içerideki gereçlerin rastgele hareket etmesi ve aşağıya doğru sarkmasıyla taşımayı güçleştirecektir. Küçük çantaların omuz askıları kolları sıkarak kollarda uyuşma ve karıncalanmaya sebep olabilir. Ayrıca çocuğun bel bölgesine tam oturmayacakları için sırt ağrısı sebebi olabilir.

Mutlaka çift omuz askısı olmalı. Omuz askıları kalın ve baskı yapacak yerlerde yeterince yumuşak malzeme ile desteklenmiş olmalı. Ağırlığın daha dengeli dağıtılması ve bele tam oturması için mümkünse bel bandı olmalı. Sırt ve bel bölgesinde yeterli destek olmalı."

ÇANTALAR HER GÜN KONTROL EDİLMELİ

Ailelerin çocuğun çantasını her sabah kontrol etmesini ve gerekirse içeriğini azaltmaları konusunda müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Canbora, “Özellikle ara ara boyun, omuz, sırt ve bel ağrıları açısından çocukları sorgulayarak gerekirse bir uzmana danışmalıdırlar” diye konuştu.