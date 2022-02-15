Sömestr tatili bittiğinden beri öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında 2022 ara tatil tarihleri geliyor. Bilindiği gibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak Cuma günü birinci döneme ait karnelerini almış ve yarıyıl tatiline çıkmıştı. 7 Şuıbat Pazartesi günü başlatyan ikinci dönem içinde öğrenciler bir kez de ara tatile çıkacak. İkinci dönem ara tatil ne zaman, hangi gün, hangi ay sorusunun cevabı merak ediliyor.